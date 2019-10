​Opere «oscene» in mostra a Ca' Pesaro: la protesta dei visitatori

di Francesca Catalano

Genitali in mostra e atti di autoerotismo. Sta destando qualche fastidio nei visitatori la mostra Breathless - Senza respiro. Arte Contemporanea a Londra allestita a Ca' Pesaro, casa veneziana d'eccellenza dei Musei Civici per l'arte contemporanea. Persone che magari erano entrate per la collezione del museo, con i suoi Klimt e Rodin, e si sono trovati davanti anche a queste scene d'impronta sessuale. Nulla di nuovo, si sa, per un museo d'arte contemporanea. Ma nei primi giorni di esposizione più di qualcuno si è lamentato e ha protestato.La mostra, a cura di Norman Rosenthal, Harry Woodlock e della responsabile del museo Elisabetta Barisoni,