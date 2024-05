MESTRE - L’avevano detto, l’hanno fatto. Quei cartelli in cartone “Basta spacciatori” appesi domenica 19 maggio di prima mattina, ma rimossi dai vigili un paio d’ore dopo e consegnati («come da prassi» è stato spiegato) alla Digos, hanno acceso la rabbia di tanti residenti della zona tra via Piave, il Piraghetto e la stazione, assediati giorno e notte da pusher e tossicodipendenti. E così, se quei cartelli erano frutto di “un’unica mano”, adesso le proteste si sono moltiplicate e trasferite su lenzuola appese nelle ultime ore a terrazze, finestre e cancelli dentro alle singole proprietà, per evitare altre “rimozioni”. Urlando, ancora una volta, l’esasperazione di un pezzo di quartiere dove lo spaccio avviene a tutte le ore e in tutti i modi: a piedi, in bici o monopattino, oppure in certi incroci “comodi” per chi arriva a rifornirsi in auto.



DAI CARTELLI AGLI STRISCIONI

Non se la prendono con il sindaco, il Comune, carabinieri o polizia. Nemmeno con tossicodipendenti e sbandati che bivaccano in zona e per i quali, nelle chat via WhatsApp dei residenti o nei commenti in Facebook c’è spesso (non sempre) un velo di pietà. Tutte le lenzuola e gli striscioni - alcuni di diversi metri - prendono di mira gli spacciatori che infestano questo quadrilatero non appena i controlli delle forze dell’ordine si fanno più pressanti nella più visibile via Piave, come un labirinto al contrario viste le innumerevoli vie di fuga. Il Coordinamento Cittadini Quartiere Piave l’ha battezzata “Operazione lenzuola”, messa a punto in una delle riunioni periodiche dopo il blitz dei vigili contro i cartelli (che erano solo tre) attaccati nei punti principali di spaccio: «L'unione fa la forza, facciamoci sentire. Mostriamo la sofferenza del quartiere - è stato scritto nella pagina Facebook del gruppo -. Gli spacciatori devono vedere che noi ci siamo e il territorio è NOSTRO perché qui sono vissuti i nostri nonni, i genitori, ci siamo noi e i nostri figli e nipoti. Siamo stati per anni un quartiere d'elite ma, anche nella normalità, nessuno può toglierci la dignità».



LA MAPPA

Le prime vie dove sono state appese le lenzuola antipusher sono via Monte Sabotino, via Monte Nero e via Col di Lana, ma altre se ne dovrebbero aggiungere nei prossimi giorni. Si va dai cancelli alle terrazze, fino all’ultimo piano di un condominio all’inizio di via Monte Nero (arrivando da via Piave) che dà decisamente l’idea dell’esasperazione che si vive da queste parti per una pressione degli spacciatori che sembra non avere fine. E, sia chiaro, per gli stessi abitanti si tratta di una protesta non certo indolore, ma ieri mattina, girando tra i tanti negozi stranieri del rione che si sono quasi sempre tirati indietro dal prendere posizione sul problema, in molti annuivano: «Sì, non ne possiamo più dei pusher». Il paradosso è che i più critici sarebbero alcuni italiani proprietari di alloggi diventati locazioni turistiche (un’infinità anche qui), che ora temono ripercussioni sui loro clienti. «Ma - ha obiettato un componente del Coordinamento nel battibecco all’interno della chat - bisogna anche considerare che la presenza di spacciatori e consumatori di sostanze, non sono proprio un ottimo biglietto da visita per i turisti. Quindi ben vengano iniziative collegiali che possano quantomeno far conoscere il reale disagio che imperversa nel nostro quartiere».



RIUNIONE IN QUESTURA

Serviranno o non serviranno le lenzuola per ottenere almeno qualcosa di simile a quella “Operazione San Michele” che, per qualche tempo, aveva ripulito il quartiere? Di certo l’attenzione della Questura resta altissima, vista la riunione che si è svolta proprio l’altroieri tra tutte le forze dell’ordine e i servizi coinvolti sul fronte della tossicodipendenza per fare il punto della situazione, ribadendo la volontà di mantenere alta la pressione contro il traffico di sostanze. E se le due siringhe usate trovate anche ieri mattina tra scivolo e altalene di piazzale Bainsizza non fanno ben sperare, c’è chi auspica che si riesca - prima o poi - almeno ad arginare l’arrivo di consumatori di sostanze da altre città: quelli “di strada” sarebbero circa il 17% del totale. Perché, come insegnano le fredde leggi di mercato, più clienti ci sono, più spacciatori arrivano.