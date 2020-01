Preso "spacciatore domiciliare": era il pusher di piazza Mercato

Altra operazione antidroga dei carabinieri di Mestre, che hanno messo le manette per spaccio a D. M. 30enne di Marghera. Il blitz dopo pedinamenti in abiti civili e con auto di copertura, in particolare nella centralissima zona di Piazza Mercato. Sono state le segnalazioni dei residenti del quartiere ad accendere i riflettori sulla zona. Da diversi giorni infatti era stato notato un andirivieni di giovani dalla Piazza sino ad un civico anonimo in una via laterale.



Il potenziale spacciatore aveva immediato accesso alla zona, essendo residente proprio in un appartamento con vista sulla piazza. L’intervento risolutivo per identificare e bloccare la fonte dello spaccio è scattato proprio ieri sera, con l’impiego di un dispositivo piazzato lungo le vie di accesso della zona, sia nei pressi dell’abitazione del sospettato che delle possibili vie di fuga dei tossicodipendenti. Quest’ultimi, infatti, erano soliti raggiungere l’appartamento a piedi, contattare velocemente il venditore - con il quale si sospettava vi fosse lo scambio dose/denaro al riparo delle mura domestiche - ed allontanarsi velocemente dalla casa. Rinvenuta, in bella vista sul tavolo da pranzo, marijuana per un peso totale di oltre 30 grammi. L’acquirente (ventenne) veniva segnalato alla Prefettura per uso personale.



BLITZ MIRANO

I militari della stazione di Mirano hanno n arrestato il 24enne moldavo G. M. già ai domiciliari per una serie di episodi di spaccio. Il giovane era sottoposto alla misura alternativa al carcere - con precise prescrizioni - ma lungi dal rispettarle pretendeva di godere di piena libertà di movimento forse sottovalutando le capacità di vigilanza delle forze dell’ordine. I militari, dopo aver registrato giorno dopo giorno le plurime violazioni, informavano l’Ufficio del Tribunale, che emetteva un provvedimento di aggravamento: finiva così in carcere.

