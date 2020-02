CAORLE - È nato il consiglio direttivo di Federalberghi Caorle, che per la prima volta riunisce in un unico soggetto sindacale tutti gli albergatori della località balneare. Ieri sera gli associati hanno eletto i nove componenti del consiglio al cui interno, nei prossimi giorni, sarà nominato il primo presidente dell'associazione. Per il prossimo biennio, dunque, a guidare Federalberghi Caorle saranno Loris Brugnerotto, ultimo presidente dell'Associazione Albergatori di Caorle, Celio Bortoluzzi, già rappresentante del Gruppo Alberghi Confcommercio, Nazareno Cosmo, Mattia Munerotto, Kay Turchetto, Alberto Borin, Marco Catto, Nazzareno Mazzarotto e Giorgio Rosso.



Manrico Pedrina, presidente Confcommercio Portogruaro, Bibione e Caorle, che ha presieduto la prima assemblea del neonato soggetto sindacale, ha sottolineato in apertura dei lavori l'importanza di aver creato un ente unico, forte, che porti avanti le istanze degli albergatori, che a Caorle rappresentano 137 strutture ricettive. Soddisfatto Brugnerotto: «Sono veramente contento di vedere tanta partecipazione, significa che c'è interesse ed aspettativa per questa realtà che sta nascendo. Mi auguro che nasca sana, con idee chiare, con voglia di fare, con onestà e anche chi rimarrà fuori dal cda dia ugualmente una mano, portando il suo contributo. Siamo in un momento di partenza e mi auguro che non si guardi più al passato, ma avanti. Dobbiamo creare una squadra unita».

Dopo l'intensa giornata di ieri la Fiera dell'Alto Adriatico si avvia dunque alla sua conclusione stasera calerà il sipario sulla 50. edizione Ieri tra gli stand della kermesse c'era anche Gianfranco Vissani, noto chef, critico gastronomico, oltre che personaggio televisivo. Invitato dall'azienda Pregis, Vissani ha visitato la kermesse fieristica, apprezzandone i contenuti ed invitando ad ampliarla ulteriormente, soprattutto nella parte dell'enogastronomia. Da segnalare il convegno di lunedì promosso dall'Ulss 4 e dedicato al tema della legionellosi nel settore ricettivo ed ai rimedi per prevenirla. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 4, Luigi Nicolardi ha ricordato che nel 2019 la malattia ha interessato 19 persone nel Veneto orientale, delle quali 14 avevano soggiornato in strutture ricettive del litorale.

