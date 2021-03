CAORLE (Venezia) - È il cantiere dei record. È il più ricco, il più prestigioso e il più blasonato del litorale veneziano. Ma è anche quello che dà lavoro ai clandestini. Si tratta del cantiere dell’hotel Caorle, che prenderà il nome di “The One Caorle” hotel & apartments e sarà il primo 4 stelle superior della cittadina, un hotel che nella pubblicità non ammette deroghe alla lingua di Elisabetta II dal momento che promette “infinity pool, sky bar, roof top bistrot, wellness gym, restaurant, garage” (piscine, bar, terrazze, palestre, ristoranti...). E l’ex hotel Caorle, che la dinastia dei Vigani ha comprato quasi da rudere per poi avventurarsi in una ristrutturazione milionaria, è anche il cantiere più blasonato dell’intero litorale visto che, a scorrere i nomi dei progettisti, si incappa nello studio di famiglia dell’assessora comunale al Turismo, Alessandra Zusso e in quello di Radames Carbonera, in pectore nuovo primo cittadino di Caorle nella lista dell’attuale sindaco Striuli.

Ma i vigili urbani di Caorle, che sono intervenuti su segnalazione dell’ufficio stranieri e dell’Anticrimine di Venezia, a controllare una ventina di extracomunitari, hanno scoperto che sei di questi erano irregolari ed erano diretti al cantiere dell’hotel Caorle dove lavorano come specialisti in cartongesso. La notizia del blitz nei confronti degli operai irregolari è stata “secretata” dagli uffici comunali, ma nella Giunta più di qualcuno si è preoccupato, al punto che il giorno dopo il controllo, il vicesindaco vicino al Pd, Giovanni Comisso, si è precipitato in cantiere. Un cantiere “firmato” appunto da due blasonati studi di progettisti, lo studio Zusso, di Ivone Zusso, padre dell’architetta Alessandra Zusso e Radames Carbonera, che tra i soci del suo studio annovera Riccardo Barbaro, assessore ai Servizi sociali sempre del Comune di Caorle.

Nomi che ritroviamo in una vicenda che risale a una decina di anni fa quando la famiglia Zusso con la società "3Zeta" aveva partecipato tra il 2008 e il 2010 assieme alla Umec srl di Marco Parpinel e la Mecc srl di Claudio Casella alla lottizzazione di Ottava Presa per la realizzazione di una cinquantina di villette a schiera e appartamenti. In un primo tempo l’operazione era andata avanti a gonfie vele, ma poi si era arenata e non si è mai capito bene perché. Quel che si è capito bene, invece, grazie all’inchiesta Aemilia sulla ‘ndrangheta tra Emilia e Veneto, è l’interesse della cosca della ‘ndrangheta Grande Aracri nella lottizzazione di Ottava presa, che finisce in un ammasso di costruzioni finite a metà nonostante l’impegno profuso da Radames Carbonera che è l’ultimo professionista incaricato di seguire i lavori.

Marco Parpinel, socio nel cantiere di Ottava presa con Claudio Casella, l’ex carabiniere in affari con il clan dei casalesi di Eraclea, aveva poi comprato le quote della Pzeta srl e della 3Zeta srl di proprietà della famiglia Zusso, prima di lanciarsi in altre imprese immobiliari come l’acquisto dell’Hotel Caorle, poi rivenduto ai Vigani.

Nasce così il progetto di “ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricato alberghiero” che ottiene dal Comune di Caorle il permesso in data 28 ottobre 2019. Le opere architettoniche di quella mega ristrutturazione sono firmate per l’appunto dall’architetto e assessore Alessandra Zusso e da Radames Carbonera, mentre la ditta che costruisce è la Capoia di San Michele di Piave, una srl interamente di proprietà di Daniele Capoia, con un capitale sociale di 150mila euro, che a Caorle sta costruendo anche un altro complesso, appartamenti e villette a schiera, in località Sansonessa.

Adesso si dovrà accertare quale sia la ditta che ha ingaggiato i clandestini, 4 dei quali sono già stati espulsi visto che non avevano nemmeno il permesso di soggiorno mentre per altri due è scattata la denuncia perché la documentazione era irregolare.

Resta poi da approfondire da quanto tempo lavorassero a Caorle e soprattutto con che stipendio, visto che da quelle parti fino all’altro giorno imperava il clan dei casalesi di Eraclea, che controllava la manodopera nei cantieri edili di mezzo Veneto Orientale e pagava gli operai un salario da fame.

