Operai bloccati a 20 metri di altezza mentre potano gli alberi da un incendio

SAN DONA' - Oggi 28 marzo a San Donà alle 15.30, in via Carrer incrocio via Falesè, due operai sono rimasti bloccati a 20 metri di altezza su una piattaforma aerea mentre stavano potando degli alberi alberi a causa di un piccolo principio di incendio che ha bloccato l'intera struttura. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due partenze tra cui un'autoscala arrivata da Mestre che ha recuperato gli operai e messo in sicurezza la piattaforma.