CONCORDIA - È stata la stessa Victoria Osagie a registrare, all’insaputa di tutti, il colloquio con le assistenti sociali di Portogruaro che la seguivano. Il motivo? Non si sa. Quindici minuti di dialogo durante i quali alla donna massacrata dal marito due settimane fa a Concordia viene ripetutamente chiesto se il marito la picchia, se la insulta, se la minaccia. E se sì se lo fa davanti ai tre figli di 10, 7 e 2 anni. Ma lei resta vaga, dice che se ne vuole andare senza che lui lo sappia e che ha già trasferito un po’ di cose nell’alloggio che i servizi del Comune le avevano trovato. Parla in inglese fluente, perché con l’italiano è un po’ incerta e si preoccupa molto dei bambini. Il sonoro è in Rete da almeno cinque giorni. A caricarlo LadyT, pseudonimo dietro al quale cela le sue vere generalità una nigeriana che vive a Milano, attiva sui social nel denunciare e combattere le violenze domestiche di cui spesso sono vittima le connazionali che vivono in Italia. Il montato è costituito da numerose foto della 34enne, prese dai suoi profili fb, e anche di Moses Osagie, il coniuge ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.

COMMENTI SOCIAL

L’autopsia sul corpo martoriato della moglie - sepolta ieri - ha confermato in maniera scientifica quanto si intuiva a occhio nudo: l’accanimento brutale su una creatura esile e indifesa, trafitta da una ventina di coltellate che la dissanguano e alla quela viene persino spezzato il collo. A consegnare a LadyT la registrazione sarebbe stata un’amica di Victoria, con l’intento appunto di sensibilizzare su quanto accaduto, con la raccomandazione di non sottovalutare i comportamenti violenti dei partner e con l’appello a denunciare. Nella sua introduzione LadyT che si esprime in nigeriano pidgin ripercorre le tappe del femminicidio e posta anche gli articoli del Gazzettino, diffondendo “l’ultima voce” di Victoria a riprova che lei aveva informato le “autorità” della sua difficile situazione. La stessa youtuber spiega che Victoria sarebbe stata uccisa perché accusata da Moses di avere una relazione extraconiugale, mentre sarebbe stato lui a tradirla con una donna di San Donà che Victoria avrebbe anche affrontato di persona in una chiesa della Città del Piave. Sembra che anche i carabinieri si stiano occupando di questo video e anche di altri caricati sempre da LadyT. Numerosi i commenti in coda: quasi tutti rimproverano a Victoria il fatto di non essere stata più risoluta e di avere voluto in qualche modo fino all’ultimo salvare il matrimonio. Ma c’è anche chi sostiene che i Servizi sociali - “si devono vergognare” - non hanno agito in maniera conseguente e che dovevano convincere la donna ad abbandonare il tetto coniugale.



