di GIanluca Amadori

VENEZIA - Ha scritto una lettera ai figli per scusarsi, per spiegare loro il motivo del suo gesto, dovuto ad «una situazione insostenibile». Prima di accoltellare a morte la moglie, Licia Zambon , 81 anni, nell’appartamento che la coppia condivideva anel sestiere di, e poi tentare di togliersi la vita imbottendosi di psicofarmaci,ha lasciato sul tavolo della cucina una paginetta scritta a mano, dalla quale emerge tutta la sua sofferenza, l’enorme dramma di un ottantacinquenne che non riusciva più a reggere il peso della malattia degenerativa di cui soffriva la compagna di una vita, la quale non voleva, non poteva accettare l’idea di finire in un ricovero per persone affette da demenza senile e per questo aveva detto al marito di volerla far finita.