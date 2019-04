Uccide la moglie malata, lui ex comunale, lei casalinga. «Una coppia educata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - , 85 anni , prima della pensione aveva lavorato a lungo nell'amministrazione comunale di Venezia, mentre la moglie , 81 anni, era casalinga . È questo il ritratto della coppia che viene delineato, praticamente da tutti, nel dedalo di calli e campielli a ridosso di Sant'Anna.Una zona molta particolare che, oltre agli immancabili turisti che affollano i numerosi bed & breakfast che si incrociano anche nei posti più isolati, è composta anche da numerosi appartamenti nei quali vivono prevalentemente veneziani di una certa età.In ramo dell'Erba, al civico 400 b in un'area compresa tra le storiche mura dell'Arsenale e via Garibaldi, la coppia era conosciuta, ma più di qualcuno non ricorda con esattezza il nome. In tanti sono venuti a conoscere i nomi dei due coniugi solamente ieri mattina. «Ma qui ci conosciamo tutti anche perché ci vediamo spesso per le calli - è il racconto comune degli abitanti - anche se poi i nomi delle persone con le quali dialoghiamo magari non li ricordiamo di preciso».