Omicidio a San Stino di Livenza, marito ammazza la moglie a bottigliate

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Omicidio oggi, 6 dicembre, intorno all'ora di pranzo a San Stino. Un marito di 65 anni ha ammazzato la moglie di 60 a bottigliate, il femminicidio si è consumato in Corso del Donatore al civico 1. Sul posto i carabinieri. E' stato l'uomo, subito dopo aver ammazzato la moglie, a chiamare i militari. L'omicida, ex Actv, è stato preso in custodia dai Carabinieri, e portato alla stazione di San Stino di Livenza. Nell'abitazione del femminicidio sono intervenuti anche i Carabinieri di Portogruaro.

Cinzia Luison, chi è la vittima

La vittima è Cinzia Luison, titolare di un salone di parrucchiera a Blessaglia di Pramaggiore. Sul posto si è recato il pm Barbaro di Pordenone. Le coppia ha due figlie.

Nel suo salone, Cinzia proponeva servizi a base di elementi naturali, seguendo la filosofia orientale ayurvedica basata sul rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio psico-fisico.

Cinzia si classificata prima nella classifica italiana al Masterjam Aveda 2011 a Londra.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++