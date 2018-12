Omicidio Pamio, Milly Lazzarini condannata a 30 anni: pianto dirotto

VENEZIA - Susanna Milly Lazzarini è stata condannata a 30 anni per l'omicidio di Lida Taffi Pamio. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare David Calabria, davanti a cui si è celebrato il processo con il rito abbreviato. Il pm Alessia Tavarnesi aveva chiesto 18 anni, in considerazione della collaborazione resa dall'imputata. Ma il gup non ha riconosciuto alcuna attenuante, optando per il massimo della pena possibile con l'abbreviato. Lazzarini era presente in aula e ha pianto sia durante la ricostruzione del delitto da parte del pm, sia alla lettura della sentenza. Il gup si è riservato 90 giorni per il deposito della sentenza, mentre la difesa ha già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello.

