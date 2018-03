Delitto fra operai della Fincantieri, quell'esercito di stranieri che lavora a Marghera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - (E.T.) Quella di ieri mattina all'alba non è una morte sul lavoro ma un delitto , pare per motivi tragicamente banali legati anella quale sia la vittima che l'assassino abitavano. Ironia della sorte, erano legati dalla casa ma anche dal. L'omicidio è avvenuto poco prima che i due andassero a prendere servizio, entrambi allo stabilimentoper conto di. Una delle tante che operano nello storico stabilimento di Porto Marghera, talmente numerose che il numero dei dipendenti diretti de icantieri navali è poco sopra i mille mentre quello dei lavoratori che oeprano per conto di imprese terze in appalto o sub appalto si aggirano sui 2.500, più o meno a seconda dei carichi di lavoro.Morto e killer sono entrambi di nazionalità romena e i lavoratori dei Paesi dell'Est Europa impiegati alla Fincantieri sono una bella fetta del totale, assieme ad operai del Sud Italia e soprattutto a bengalesi cheall'interno dello stabilimento dal quale escono le...