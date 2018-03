MIRA - Omicidio ad Oriago: alle 5.30 al culmine di un litigio in casa tra due cittadini rumeni, un giovane di 28 anni, Bejenaru Ionut Georgiani​ ha colpito con un coltello da cucina, con un solo fendente alla gola, il suo coinquilino, Suta Gheorghe, operaio di 37 anni, uccidendolo. A dare l'allarme è stato il terzo inquilino, testimone oculare del delitto, un cittadino rumeno di 41 anni che avrebbe avvertito un amico in grado di parlare l'italiano. Vittima e presunto omicida lavoravano a Marghera (Venezia) come operai nello stabilimento della Fincantieri. Non sono ancora note le motivazioni del gesto.



All'arrivo dei carabinieri l'aggressore, in Italia da pochi mesi (a differenza della vittima e del testimone, qui da qualche anno), non ha opposto resistenza. Il presunto omicida è stato interrogato nella caserma di Mestre. Recuperato anche il coltello, ancora sporco di sangue, usato per il delitto.



LA TESTIMONIANZA DELLA VICINA DI CASA:

«FACEVANO SEMPRE CONFUSIONE, MATTINA E NOTTE»​

