CHI SONO

La vittima è Maila Beccarello, 37 anni, di Mirano. Ad ucciderla il marito Natalino Boscolo Zemello, 35enne ex pescatore.

CAVARZERE - L'ha picchiata, l'hafino ad ucciderla.choc a, vittima una, moglie dell'assassino, due anni più giovane di lei, entrambi italiani. Il delitto si è consumato la mattina di mercoledì 8 agosto in via Regina Margherita. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso uomo, confuso, dicendo che la donna stava male, ma purtroppo, per la vittima non c'era più niente da fare. Il 35enne, di Chioggia, eraper estorsione e violenza privata. La coppia aveva da tempo dissidi familiari. L'omicida è stato arrestato dai carabinieri.