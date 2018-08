Brutale omicidio: marito ammazza la moglie massacrandola di botte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE - L'ha picchiata, l'hafino ad ucciderla.choc a, vittima una, moglie dell'assassino, due anni più giovane di lei, entrambi italiani. Il delitto si è consumato tra le 5 e le 6 di mercoledì 8 agosto in via Regina Margherita. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso uomo all'alba, confuso, dicendo che la donna stava male, ma purtroppo, per la donna non c'era più niente da fare.Il 35enne, di Chioggia, era detenuto agli arresti domiciliari per estorsione e violenza privata. Non pare ci fossero stati precedenti di violenze in famiglia né segnalazioni di litigi.