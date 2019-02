© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - «Venite ho ucciso mia moglie». Con queste agghiaccianti parole, questa notte ha chiamato la polizia dopo aver accoltellato e ammazzato la moglie. Secondo una prima ricostruzione l'si è consumato, attorno alle 3, all'interno di una abitazione al. L'uomo avrebbe raccontato che al culmine di una violenta lite ha accoltellato e ucciso la consorte mentre si trovava a letto: avrebbe inferto più colpi, uno letale alla gola e poi altri al petto. Dopo l'efferato gesto ha chiamato le forze dell'ordine per costituirsi. Duini si trova ora in questura e gli inquirenti lo stanno interrogando. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica è giunta la polizia.