ERACLEA (VENEZIA) -, ieri mattina asono scattati nuovi. Per due ore gli agenti della Polizia locale hanno pattugliato l'arenile, concentrandosi soprattutto sulla zona centrale, dove da tempo i pendolari posizionavano lettini e aprivano ombrelloni,che dovrebbero rimanere liberi, come da ordinanza comunale, in modo da garantire il libero transito in caso di emergenze.Ma anche per non intralciare la visuale alle aree in concessione. Proprio per questo gli operatori turistici hanno ingaggiato degli steward con il compito di invitare gli ospiti a spostarsi nelle aree libere. Ma visto il ripetersi del fenomeno, il Comando ha predisposto ulteriori azioni mirate. Così anche oggi gli agenti coordinati dal comandante Domenico Finotto ripeteranno l'attività.