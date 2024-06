JESOLO (VENEZIA) - «Per noi non c’è più posto: gli ombrelloni sono riservati quasi esclusivamente agli hotel e nemmeno per il totale delle loro camere. La parte residuale va agli appartamenti dati in affitto. Alle seconde case? Meno delle briciole. Senza posto spiaggia garantito, non ha nemmeno senso venire al mare». Dopo settimane di polemiche ieri è esplosa la bomba. L’affondo parte dai proprietari delle seconde case che rientrano all’interno del tratto di arenile denominato Umg 5, quello compreso tra piazza Brescia e piazza Mazzini, andato in gestione, grazie alla Legge regionale numero 33, alla società Cbc srl che nelle gare predisposte dal Comune ha superato i concessionari uscenti rappresentati dal Consorzio stabilimenti centrali riuniti Scarl. Circa 2.000 gli ombrelloni posizionati per questa stagione, 1.000 in meno rispetto a quello che accadeva fino ad un anno fa. E anche questo è un effetto legato alla normativa regionale, che prevede appunto spazi più ampi tra i picchetti. Gli effetti pratici di questa differenza si sono visti ieri: terminate le scuole, sulla spiaggia sono arrivati molti proprietari delle seconde case. Pazienza per il meteo ancora una volta poco clemente, la quasi totalità di loro è rimasta a secco per quanto riguarda il posto spiaggia. Ed è su questo fronte che gli stessi proprietari si sono confrontati per decidere le prossime azioni. Anche perché, secondo la prima stima, i numeri dei penalizzati sono rilevanti tanto che ieri si parlava di almeno un migliaio di persone in questa situazione. Tra le possibilità c’è quella di dare vita ad una clamorosa protesta direttamente lungo l’arenile ma anche l’idea di promuovere una class action contro i nuovi gestori della spiaggia.

«Ombrelloni preclusi a noi residenti»

«Dalle informazioni che abbiamo raccolto – tuonano i proprietari delle seconde case – l’85% degli ombrelloni è riservato agli hotel, tra l’altro senza soddisfare totalmente il loro fabbisogno. Il resto è stato assegnato quasi completamente agli appartamenti dati in affitto e solo una piccolissima parte va ai proprietari delle seconde case. Ci sono condomini di trenta appartamenti che fino allo scorso anno avevano un ombrellone e due lettini per appartamento, quest’estate invece hanno appena sei posti spiaggia, cinque dei quali riservati agli alloggi dati in affitto attraverso le agenzie». Difficile, quindi, distendersi sotto l’ombrellone. «Con queste condizioni è impossibile – proseguono i proprietari -, si crea un disservizio: a Jesolo si viene per andare in spiaggia ma in questo modo si rischia anche una svalutazione del patrimonio immobiliare. Temiamo di aver già perso il 20% del valore dei nostri appartamenti». Tra le iniziative al vaglio, anche quella di fondare un comitato che possa rappresentare i vari proprietari. Molto, in ogni caso, dipenderà da mercoledì prossimo, quando il Tar valuterà la richiesta di sospensiva nei confronti dell’anticipata concessione assegnata ai nuovi concessionari che in questo modo hanno potuto allestire la spiaggia. «Come abbiamo ovviato all’assenza del posto spiaggia in questi giorni? Alcuni di noi si sono distesi ugualmente in alcuni lettini nella speranza che non arrivasse nessuno ad allontanarli, ma è evidente che questo sistema non può durare a lungo. Fa strano che un’amministrazione comunale come quella di Jesolo, espressione di Fratelli d’Italia, partito che a livello nazionale è contrario alle gare per le concessioni, abbia attuato per primo le gare, oltretutto con simili risultati. Per quanto ci riguarda, attendiamo l’esito dell’udienza di mercoledì e poi decideremo come tutelarci».



Dal Comune, e dai nuovi gestori, è stato più volte spiegato che ad essere introdotto sarà un nuovo sistema di gestione della spiaggia, definito “dinamico”, vale a dire con un’occupazione del posto spiaggia ad effettiva richiesta. Ad essere proposti sono abbonamenti quindicinali: in caso di mancato rinnovo lettini e ombrelloni vengo rimessi nel mercato a disposizione di altri ospiti.