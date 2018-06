L'omaggio di Bocelli al cantautore mestrino morto suicida

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Andrea Bocelli si è ricordato di lui, la sua città ancora no. Sono passati quasi sei anni da quando Lucio Quarantotto, cantautore mestrino, decise di togliersi la vita gettandosi dal terzo piano della sua abitazione in un condominio di via Fradeletto, e da ieri - in tutto il mondo - è scaricabile dalle piattaforme digitali l’ultimo brano che Quarantotto scrisse in coppia con il compositore veneziano Francesco Sartori, e che Bocelli ha scelto per il lancio internazionale del suo nuovo album che uscirà in autunno.