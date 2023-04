SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - La pandemia la stava affossando, 4 dei suoi dipendenti l’hanno fatta risorgere. Il destino della Tipografia Colorama, storica azienda del Sandonatese, sembrava segnato per sempre: la crisi derivata dai due anni terribili del Covid 19, cui hanno fatto seguito i vari rincari delle materie prime e dei servizi, stava per fare disperdere un know how costruito in diversi anni di attività, oltre al personale. Ma dai momenti difficili possono nascere delle importanti opportunità. E così 4 degli ex dipendenti, assieme ad altre tre lavoratori, hanno deciso di fare rinascere l’azienda, dando vita alla “Cooperativa Nuova Colorama”, grazie al supporto e al coordinamento di Confcooperative Veneto e all’investimento in prima persona degli stessi addetti , diventati soci-lavoratori. « In un momento difficile – interviene Gabriele Pellizzon, presidente della Nuova Tipografia Colorama – abbiamo avuto notizia della possibilità di questo percorso. È stato difficile decidere di intraprendere questa strada, abbiamo parlato tra di noi, ci siamo confrontati sulle molte difficoltà che avremmo dovuto affrontare, abbiamo chiesto una mano a Confcooperative, e abbiamo alla fine deciso di lanciarci in questa avventura. Non tutti, alcuni ex colleghi hanno, infatti, deciso di uscire e cercare nuove occasioni di lavoro, ma in quattro abbiamo preso coraggio e siamo andati dal notaio a costituire la cooperativa. È stato emozionante il giorno in cui siamo entrati in tipografia come soci della nuova cooperativa. Siamo entrati nello stesso capannone, abbiamo acceso le stesse macchine e abbiamo iniziato ad eseguire le nostre attività quotidiane, come un giorno qualsiasi. Tutto era uguale eppure era tutto diverso. Eravamo noi diversi. Eravamo diventati responsabili in prima persona del nostro lavoro, delle sorti della cooperativa; una sensazione difficile da descrivere per chi non l’ha vissuta in prima persona » .

L ’operazione è stata presentata ufficialmente ieri, alla presenza dell’assessore al lavoro della Regione, Elena Donazzan. « La nascita di una cooperativa per il tramite di un’operazione di Workers Buy Out – queste le parole dell’assessore - rafforza la mia convinzione che il primo valore aggiunto delle nostre imprese è rappresentato dai suoi lavoratori. R ingrazio i soci per aver voluto difendere, con il supporto di Confcooperative, il patrimonio produttivo dell’azienda in cui prima lavoravano da dipendenti. Ribadisco infine il mio impegno affinché queste tipologie di risoluzione di una crisi aziendale trovino il doveroso sostegno da parte delle Istituzioni » . L ’attività è ripartita nel migliori dei modi, tanto che sono già in programma nuove assunzioni nei prossimi mesi.



ALTRI CASI

Almeno altre 4 dal 2014 nelle aree di Venezia e Rovigo: sono Sportarredo Group di Gruaro, che produce solarium e apparecchiature per l’estetica; la cooperativa Berti di Tessera, che produce serramenti in vetro; la Kuni di Rovigo (poi trasferita a Verona) specializzata nella produzione di arredamenti in legno; e il Centro Moda Polesano, attivo nell’alta moda femminile.