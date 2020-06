Blitz nella sede di Veritas di "Fridays for future" contro il nuovo inceneritore

MESTRE - Blitz nella sede di Veritas in mattinata da parte di una cinquantina di giovani militanti di "Fridays for future". Il piano terra del centro direzionale di via Porto di Cavergnago è stato occupato per protestare contro il progetto del nuovo impianto di trattamento dirifiuti solidi urbani presentato dalla società Eoprogetto, controllata da Veritas. Gli ambientalisti temono un aumento delle emissioni in atmosfera di sostanze nocive derivanti dall'inceneritore di rifiuti. I giovai in tarda mattinata hanno lasciato pacificamente il presidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA