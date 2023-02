PRAMAGGIORE - Quando nella terra dei vigneti Lison-Pramaggiore nasce un nuovo vino, nella cantina Stajnbech si festeggia l'evento. L'azienda vitivinicola a conduzione familiare di Belfiore di Pramaggiore, è situata nel cuore della terra anticamente conosciuta come il Vigneto della Serenissima. Imagine, così è stato chiamato il nuovo vino, nasce dal sogno di un mondo ideale ed evoca la celebre canzone di John Lennon. In cantina a parlare di Imagine c'è l'etichetta sulla bottiglia, la canzone di Lennon in sottofondo e lo spartito appoggiato sul leggio di un pianoforte in attesa di mani esperte per diventare musica. Tra botti e grandi cisterne, fa da cornice un'armoniosa scenografia. Spiccano il cielo azzurro con nuvole bianche e un'altalena dove ci si può dondolare ed immaginare un mondo senza conflitti. Imagine è il frutto di un progetto lungo anni - spiega Giuliano Valent, enologo e proprietario dell'azienda - è il vino che abbiamo sempre desiderato produrre, l'essenza di come vorremmo che il mondo fosse. Dopo la mia esperienza di 50 vendemmie ho voluto esprimere il territorio anche con un metodo classico, confermando il grande potenziale dei nostri terreni. Per descrivere questo vino ci sono tre parole: armonia, purezza, rispetto. Il nome Stajnbech si collega al Borgo di Belfiore conosciuto nel XVII secolo come Stagnibech. Durante la dominazione austriaca il nome cambiò in Steinbach, ruscello delle pietre. Nei 17 ettari di vigneto Stajnbech si producono vini di altissima qualità, ottenuti ponendo molta attenzione al rispetto dell'ambiente sotto il segno dell'eco compatibilità, in vigneto come in cantina.