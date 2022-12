Nuovo ponte sulla roggia Versilia: chiude nella notte la A4

Nuova rampa allo svincolo autostradale della A4 a Portogruaro. Un' operazione complessa per la quale sarà necessario chiudere al traffico lo svincolo di uscita. Verrà effettuata oggi quindi la deviazione notturna al nodo di Portogruaro per chi proviene da Latisana, in direzione di Venezia, per i lavori che interessano la costruzione della terza corsia. Il cantiere era stato annullato nel precedente fine settimana a causa del maltempo per essere ora riprogrammato. I tecnici della Direzione lavori di Autovie Venete e le ditte appaltatrici procederanno alla ridefinizione della rampa di uscita del Nodo di Portogruaro che collega la A4 per chi proviene da Trieste e deve immettersi sulla A28 nella direttrice Portogruaro – Conegliano. L’intervento fa parte di una serie di fasi che interessano l’intersezione tra la A4 e la A28, che è l’opera principale di questo primo sub lotto del secondo lotto, nel tratto compreso tra Alvisopoli e Portogruaro. Ma non è l'unica novità che riguarda il mega cantiere della terza corsia. La ridefinizione coinciderà infatti con il passaggio dei mezzi, non appena ci sarà la riapertura del tratto autostradale, sul nuovo ponte della roggia Versiola, in prossimità della località di Portovecchio. Un manufatto nel lato nord della carreggiata, il cui collaudo si è svolto nei giorni scorsi, e che ora è stato completato. Insomma, un passaggio importante che deve essere affrontato senza la circolazione dei veicoli. Per questo motivo è stata prevista dalle 21 di stasera, mercoledì 7, alle 8 di domani mattina la chiusura dello svincolo autostradale di Portogruaro in direzione di Venezia. Gli utenti dovranno quindi uscire al casello di Latisana e proseguire lungo la strada "Ferrata" Udine-Portogruaro. Come sempre, Autovie invita gli utenti della strada a informarsi della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, il sito www.infoviaggiando.it, la app "infoviaggiando" e il numero verde, telefonando al 800996099