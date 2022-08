Il nuovo Mister Italia Veneto è il 21enne trevigiano Marco Dametto. Premiato anche un mestrino

ASOLO - È il 21enne asolano Marco Dametto il nuovo Mister Italia Veneto. Sabato scorso a Rosolina Mare (Ro) si è difatti svolta la Finale Regionale di Mister Italia nella quale il numeroso pubblico presente e la giuria hanno potuto ammirare i concorrenti in gara prima in abito elegante e successivamente in costume da bagno. A sbaragliare la concorrenza è stato proprio Dametto che è stato premiato dal sindaco Michele Grassetto e da Rudy El Kholti (Mister Italia 2019) che proprio a Rosolina aveva vinto il titolo di Mister Veneto, titolo che lo ha portato alle finali nazionali. Alto 1.78 metri, Marco ha capelli castani e occhi azzurri, è del segno del cancro e lavora nell’azienda di famiglia. Si definisce determinato, altruista e gentile, mentre il suo sport preferito è il nuoto e lo sportivo di riferimento è Ronaldo.

La fascia di Mister Eleganza World of Beauty è invece andata al 2° classificato Andrea Schraulech, 22enne di Mestre. Alto 1.94 e del segno del toro, ha capelli castani e occhi marroni e anche lui si definisce un ragazzo determinato, simpatico e gentile. La sua ambizione è quella di entrare nel mondo della moda. Lo sport preferito e praticato è il basket, tanto da idolatrare Michael Jordan. Mister Cinema Lauretana è stato poi eletto Massimo Altieri 29enne di origini pugliesi ora residente a Campodoro (Pd) per motivi di lavoro. Di professione infermiere e fotomodello, è alto 178cm, ha capelli castani e occhi verdi scuro ed è del segno del cancro. Gli aggettivi che ha scelto per presentarsi sono ambizioso, leale e costante. Tifa Juventus con Ronaldo come idolo sportivo.

E ancora, a Jub Joseph di Mestre è andata la fascia Mister New Italy Wella, titolo riservato ai “nuovi italiani” residenti regolarmente Italia. 23enne originario della Nigeria, lavora in un negozio di abbigliamento a Venezia e si definisce solare, gentile e simpatico. Inoltre, al 20enne Simone Salvagnin di Mira è andata la fascia Mister Sorriso Amen gioielli, mentre il ballerino Manuel Longhitano di San Donà di Piave è stato eletto Mister Fitness Barachini. Infine, la fascia Mister Alpe Adria Cotonella è andata ad Alberto Torres Magro, 24enne di Caldogno. I sette finalisti accederanno ora di diritto alla finale nazionale.