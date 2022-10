VENEZIA - Sorgerà al Tronchetto, la neo struttura alberghiera targata B&B Hotels Italia, e sarà progettata secondo precise linee guida volte al conseguimento della certificazione Leed, in quanto edificio sostenibile. La catena internazionale con più di 650 hotel in Europa e nel mondo e parte del gruppo francese B&B Hotels Group, annuncia la realizzazione dell'importante progetto che vedrà nascere entro l'estate del 2024 la seconda struttura per dimensione, a livello europeo, del Gruppo. Il B&B Hotel Venezia disporrà di 406 camere in tipologia matrimoniale standard, superior e multipla, ognuna con bagno privato, connessione wi-fi, televisore 42 pollici a schermo piatto, mini-frigo, cassaforte ed aria condizionata regolabile. Le stanze di categoria superior garantiranno un'ospitalità differenziata, in grado di rispondere alle necessità di ogni viaggiatore attraverso un kit d'accoglienza più ricco.



IL PROGETTO

Frutto di una consolidata partnership, l'operazione si è concretizzata con il supporto di Blue Sgr attraverso il fondo Lagune Pasithea promosso da Batipart Immo Europe, che ha finalizzato l'acquisizione di un terreno di circa 13mila mq complessivi. Obiettivo del nuovo albergo, garantire un risparmio nei consumi di energie e risorse, utilizzando i cosiddetti materiali basso emissivi e promuovendo comportamenti a ridotto impatto ambientale. «Entrare nel mercato lagunare con quello che sarà uno degli hotel più grandi d'Europa e il più grande d'Italia commenta Valerio Duchini, Ceo e presidente di B&B Hotels Italia rappresenta un tassello fondamentale per il piano di espansione del Gruppo, che si conferma come uno dei protagonisti più solidi del settore nel rapporto qualità-prezzo». E aggiunge: «Quest'operazione è un ulteriore segnale della forza del segmento immobiliare e di quello alberghiero, traino di investimenti e di nuovi sviluppi nel nostro Paese».



LA TERRAZZA

Caratterizzato da due blocchi separati, realizzati con una struttura in legno al posto del cemento armato, e mattoni a vista in facciata, l'hotel vedrà al piano interrato un parcheggio con 226 posti auto, dotato di colonnine di ricarica per quelle elettriche. Il pianoterra ospiterà invece la reception, l'area destinata al deposito bagagli e una sala riunioni con 100 posti disponibili. Sullo stesso livello vi saranno pure un ristorante ed un bistrot con circa 500 posti a sedere tra spazio interno ed esterno. Nella struttura, al pianoterra, sarà possibile trovare anche camere pensate per persone con mobilità limitata, mentre dal primo al quarto piano vi saranno stanze di varia metratura e categoria. Un elegante rooftop bar e ristorante, con posti anche sulla terrazza disponibile pure per eventi privati, si troveranno infine al terzo piano.