VENEZIA - Orient Express, brand del gruppo mondiale Accor, ha firmato un accordo di partnership con il gruppo italiano Arsenale SpA che porterà all'apertura del secondo hotel del marchio in Italia, all'interno dello storico Palazzo Donà Giovannelli a Venezia. Per la progettazione degli spazi e dei decori, informa la società, è stato scelto l'architetto e interior designer Aline Asmar d'Amman e il suo studio Culture in Architecture.

L'apertura di Orient Express Venezia è prevista nel primo trimestre del 2024. L'Hotel ospiterà 45 camere e suite, tutte con vista sui giardini e sui canali. Il bar sarà situato al piano principale dell'hotel, nell'ex sala da ballo del Piano Nobile. Vi sarà un ristorante e terrazze nascoste sui tetti.

«Il connubio tra Venezia ed il nuovo Hotel Orient Express - commenta Paolo Barletta, ceo di Arsenale SpA - rappresenta un altro grande passo nel progetto che Arsenale sta portando avanti per il rilancio di un turismo di lusso, che trova nella nostra Penisola un patrimonio artistico e culturale inedito. Palazzo Donà Giovannelli è destinato a diventare un punto di riferimento a Venezia, unico nel suo genere».

Il manager Stephen Alden (ceo Orient Express): «Il nostro arrivo a Venezia si coniuga perfettamente con la storia del marchio. Segna un ritorno di una leggenda. Spinta dalla sua formazione multiculturale, dal suo amore ossessivo per Venezia e dal suo linguaggio poetico unico, Aline Asmar d'Amman sublimerà uno dei palazzi più carismatici del mondo».