Caso Gaiatto, nuovi sequestri di beni, ma alle vittime non andrà nulla

di Cristina Antonutti

PORTOGRUARO - Non esiste capolinea per le indagini della Procura di Pordenone sulla mega truffa del forex organizzata dal trader Fabio Gaiatto con la Venice Investment Group. Il procuratore Raffaele Tito continua a delegare accertamenti alla Guardia di finanza di Portogruaro e l’attività ha portato, in rapida successione, ad altri quattro sequestri per equivalente. Si tratta di denaro, cambiali e immobili. Nulla è destinato alle migliaia di vittime della truffa. Sarà lo Stato a incamerare i beni.