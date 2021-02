Super Fantin abbatte il record europeo di nuoto dei 50 stile libero

LIGNANO - Antonio Fantin abbatte il record europeo nei 50 stile libero "S6". L'atleta di Bibione, in preparazione per le Paralimpiadi di Tokyo, nella seconda sessione degli Assoluti di Lignano Sabbiadoro, ha fatto registrare il primato europeo nei 50 nuotando in 29”79. "Questa è la prima gara stagionale, dopo un anno davvero difficile, mai mi sarei aspettato di fare questo risultato - ha ribadito Antonio, poliziotto 19enne che gareggia per la Lazio nuoto - Di sicuro sapevo di poter fare il mio meglio, ma arrivare a questo tempo è stata una grande sorpresa. Stiamo lavorando bene in questo periodo nonostante tutte le difficoltà del momento. Io ed il mio allenatore siamo molto contenti di questo risultato che va ad aggiungersi alla gara di questa mattina, i 400 stile libero dove sono sceso per la prima volta sotto i 5’. Questo dimostra che la strada è quella giusta".

Tantissimi i messaggi di orgoglio, tra cui dell'amico don Andrea Vena. Intanto è già festa a Bibione.

