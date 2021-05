Inarrestabile Antonio Fantin con i primati mondiale nei 100 stile, e 100 dorso

Inarrestabile Antonio Fantin. Il 19enne campione e primatista mondiale Antonio Fantin si sta mettendo in luce agli Europei Paralimpici di Funchal in Portogallo, dove ha realizzato, per ora, tre primati: quello mondiale nei 100 stile, e 100 dorso. Una prestazione eccezionale per questo ragazzo di Bibione, tre volte campione mondiale e quattro volte campione europeo, detentore di record mondiali ed europei sui 50sl e 100sl.

L’azzurro di Bibione tesserato per le Fiamme Oro e per la SS.Lazio nuoto nella batteria di qualificazione dei 50 stile libero S6 non solo si aggiudica la finale con il primo tempo, ma ritocca il suo record europeo con il crono di 29”52 (il precedente nuotato agli Assoluti Invernali di Lignano lo scorso febbraio 29”79).

«Sono molto felice di questo nuovo record europeo, soprattutto perché significa essermi a livello cronometrico migliorato ancora, anche oggi su questa distanza. Molto soddisfatto anche delle sensazioni in acqua - spiega Antonio nel post gara - Ora però guardiamo alla finale di oggi pomeriggio cercando di perfezionare di nuovo». La finale alle 20 ora italiana. E intanto a Bibione ci si prepara per suonare le campane a festa. Proprio nel bar "Al Giovane", della parrocchia, c'è la sede del club dei tifosi di Antonio Fantin voluta dall'ex parroco don Andrea Vena e che ora trova tra i sostenitori proprio don Enrico Facca.