Da questa mattina, sabato 19 dicembre 2020, risultano essere in tilt molte delle linee telefoniche per contattare i vigili del fuoco, il numero di emergenza 115 risulta fuori uso anche a Venezia, mentre risulta accessibile la linea di Treviso. I disagi sono iniziati intorno alle 9 ma è ancora un mistero sulle cause del blocco tecnico: si pensa a un sabotaggio. Per 30 comandi d'Italia i contatti sono per ora possibili solo via radio.

