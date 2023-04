VENEZIA - Nuda sul ponte a Venezia, la performance "hot" lascia di nuovo senza parole. Una modella professionista ha sfilato completamente nuda sul ponte delle Tette tra San Polo e Santa Croce. Il video è tornato a circolare in queste ore sui social, dopo l'esibizione dell'altro ieri dell'uomo nudo alla fermata del vaporetto di San Stae. Neanche a dirlo, si era subito creata una folla di curiosi che hanno iniziato a girare video e scattare foto "all'indossatrice senza veli". In realtà, il filmato è del 3 maggio 2019 in occasione delle vernici della Biennale d’arte. In ogni caso, la modella senza veli fa (di nuovo) il giro del web.