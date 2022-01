Doppia "scommessa" Nsame per il Venezia: peso e centimetri per l'attacco lagunare

Il Venezia non ha tempo da perdere con gli screzi Lapadula-Benevento e accetta una doppia scommessa per far svoltare il proprio attacco. Tale appare in tutto e per tutto la scelta di puntare su Jean-Pierre Nsame dello Young Boys, coraggiosa da un lato in quanto il 24enne franco-camerunense sarà l'ennesimo apprendista totale in Serie A, dall'altro perché la sua ultima partita giocata risale a più di 8 mesi fa.

Tutta colpa di un grave infortunio (lacerazione del tendine d'Achille) prima del quale Nsame esibiva numeri decisamente importanti nella Super League svizzera bi-capocannoniere in carica davanti al brasiliano Cabral (cercato in estate ed ora sostituto alla Fiorentina del neo juventino Vlahovic) vinta dai gialloneri di Berna dopo 22 anni di astinenza e nelle ultime quattro stagioni.

Nell'annata 2019/20 il neo centravanti lagunare (oggi, ultimo giorno di mercato, l'annuncio ufficiale che seguirà visite mediche e firme) in 32 presenze aveva messo a segno altrettante reti, fermandosi a 19 nel campionato seguente e portando a 98 (più 28 assist) il suo totale in 173 gare con lo Young Boys comprese Champions ed Europa League.



CONCORRENZA

La prima scelta del Venezia per sostituire Forte, sceso in B al Benevento, sembrava quella di far fare il percorso inverso a un Lapadula tuttora capocannoniere della cadetteria, ma ai ferri corti col club campano. Nessuna intesa quindi è stata trovata, da qui ieri la virata e accelerata per un Nsame il cui nome era stato accostato da qualche giorno, con Sampdoria e Salernitana in apparenza avvantaggiate su un Venezia che seguiva anche il suo compagno di squadra Jordan Siebatcheu Pefok.



ATTACCO

Alto poco meno di un metro e novanta dovrebbe poter giocare anche con il francese Henry, nel caso in cui Paolo Zanetti volesse avere più muscoli e centimetri nell'area avversaria per capitalizzare gli auspicati servizi di Nani e soci: tutte da verificare però le sue condizioni, essendo fermo dal 21 maggio scorso, quando si infortunò al suo piede destro segnando di sinistro in un 5-2 al Lucerna.

Da parte del presidente Duncan Niederauer l'esborso a fine stagione, dopo sei mesi di prestito e in caso di permanenza in Serie A, si aggirerebbe sui 4 milioni. Stasera alle ore 20 suonerà il gong del calciomercato invernale e, oltre all'attaccante, la dirigenza arancioneroverde in trasferta a Milano (in primis per tentare le cessioni di Bocalon e altri esuberi) deve chiudere per un terzino destro (dura per il parigino Dagba).

Forse non solo, poiché stando alle voci tornate in auge ieri pomeriggio, ci sarebbe anche l'intenzione di inserire un centrale di centrocampo alla luce dell'infortunio muscolare che terrà Vacca fuori dai giochi per almeno un mese. Il Venezia quindi parrebbe in concorrenza col Valencia per accogliere il 24enne Amadou Diawara, guineano ex Bologna e Napoli in esubero alla Roma, non essendo mai entrato nelle grazie di Mourinho. Oltre a lui e sempre con la Roma, sarebbe aperto il dialogo anche per il mediano gambiano Ebrima Darboe, appena eliminato dalla Coppa d'Africa nei quarti contro il Camerun padrone di casa.



COME IN TRASFERTA

Venezia oggi a riposo, in attesa di riprendere domani sperando in nuove negativizzazione per gli ultimi 8 tesserati positivi al Covid la preparazione al big match di domenica al Penzo contro il Napoli (ore 15). Ieri, ad una settimana dal fischio d'inizio, la società ha reso noto l'esaurimento (esclusi i pitch view da 250 euro) dei circa 5.000 biglietti in vendita libera: solo domani i tifosi partenopei potranno acquistare i 500 posti nel settore ospiti, dopo aver bruciato nell'acquisto degli altri settori (in mancanza di limitazioni ministeriali, indipendenti dalla volontà del club lagunare, non essendo Venezia-Napoli gara a rischio per l'ordine pubblico) gli stessi veneziani.