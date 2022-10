Venezia, Paola Cimolai e Filippo Olivetti sono marito e moglie: magica cerimonia a San Trovaso e party a Torcello

VENEZIA - Vestito bianco da sirena e un lungo strascico a completare l'outfit del giorno più bello. Alle 11 in punto, nell'incantevole cornice della chiesa di San Trovaso a Venezia - nel sestiere di Dorsoduro - Paola Cimolai, 40 anni, consigliera delegata dell’omonimo colosso dell’acciaio pordenonese e il compagno Filippo Olivetti, 47 anni, amministratore delegato della Bassani (l'azienda di famiglia) si sono uniti in matrimonio. Da oggi sono marito e moglie.

Una cerimonia romantica baciata dal sole e da un tepore quasi primaverile. Una giornata allegra e spensierata per gli invitati - un centinaio tra parenti e amici - che hanno coppia festeggiato la neocoppia. Presente anche la figlioletta di due anni di Paola e Filippo, che ha reso l'evento ancora più magico.

Dopo le nozze in San Trovaso, sposi e invitati si sono trasferiti a Torcello per il banchetto. Il menù da sogno è in perfetto stile Cipriani: pasta fresca all'astice, risotto con scampi, filetto di rombo e crostata di fragoline. Senza dimenticare l'aperitivo bagnato da champagne e prosecco Docg. Tovaglie e tovaglioli sono della Jesurum, la storica azienda veneziana di tessuti e merletti rilevata nel 2009 da Cimolai.

Paola è stata sposata con Matteo Zoppas, della nota dinastia italiana di imprenditori di Conegliano. L'unione, sancita nel 2011, durò pochi mesi. Poi la separazione. Oggi un nuovo inizio, baciato dal sole di Venezia.

Si sono sposati, stiamo facendo un pranzo a torcello e gli invitati sono tutti felici.

Paola Cimolai, Filippo Olivetti.

San Trovaso alle 11 e adesso. Ottimo menù all'altezza del nome. Pasta fresca all'astice, risotto con scamèi, filetto di rombo. Crostata di fragoline. Aperitivo con champagne e prosecco ocg.

Bianco, bellissimo. Tavogli e tovaglionli della jesorum.

Famiglia e amici più cari, giornata splendida primaverlie.

Niente velo. Vestito a sirena con lo strascico.