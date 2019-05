Outlet, una nuova rotonda per sconfiggere il traffico

di Emanuela Furlan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOVENTA - Una nuova rotonda agevolerà l'uscita dal parcheggio interno del. E' proprio quell'uscita a rappresentare uno dei problemi cronici per la viabilità nella zona dell'outlet, soprattutto in occasione dei saldi. Le auto che escono dal parcheggio vicino alle boutique della cittadella della moda si trovano infatti incolonnate in una sola corsia d'uscita e sono poi costrette a dirigersi verso destra, percorrendo la grande rotatoria del casello autostradale per potersi allontanare, aggravando così ulteriormente il traffico che somma vetture in arrivo ed in partenza. La nuova rotonda consentirà invece alle file di auto che escono dall'outlet di deviare verso via Calnova e le strade che si collegano con San Donà e il Trevigiano, senza immettersi nella rotatoria. L'intervento era