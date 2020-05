Riaperte le porte dell'Outlet di Noventa di Piave. La top manager: «Da sabato si torna all'orario normale»

NOVENTA di Piave (Ve) - Il McArthurGlen outlet di Noventa di Piave ha riaperto da poco in condizioni di sicurezza e aumentano ogni giorno i visitatori provenienti ovviamente solo dal Veneto, in attesa che venga consentita la libera circolazione dalle regioni vicine, Friuli Venezia Giulia in primis.



Ecco l'indagine interna sui prodotti preferiti in questi primi giorni di riapertura: grande interesse per prodotti per la casa, accessori per cucina, ma anche biancheria, a conferma di una rinnovata abitudine al piacere della vita tra le mura domestiche. Tanti acquisti nei negozi di abbigliamento sportivo.



Daniela Bricola, top manager dell'outlet di Noventa di Piave: "Nel nostro centro si respira un'atmosfera di grande positività. In attesa di accogliere nuovamente i turisti provenienti dalle altre regioni e dall'estero, abbiamo ricevuto segnali molto incoraggianti dai clienti veneti. Anche nel corso del weekend abbiamo avuto buonissima affluenza, con il massimo rispetto delle nuove norme di sicurezza. Lavoriamo ogni giorno affinché l'esperienza di shopping nel nostro Centro sia serena e consenta di trascorrere qualche ora piacevole e in totale sicurezza".



Da sabato prossimo, 30 maggio, l'outlet ritorna all'orario tradizionale: aperto tutti i giorni dalle h. 10 alle 20