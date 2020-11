NOVENTA Tutti i centri commerciali chiusi nella prima domenica di restrizioni, ma non il Noventa Designer Outlet. Ieri l'outlet era aperto. Eppure giovedì scorso, sul suo sito web era stato annunciato che, in osservanza delle nuove disposizioni del Governo e della Regione per ridurre il contagio da Covid-19, il Noventa Designer Outlet sarebbe rimasto chiuso durante il fine settimana. Un ulteriore avviso, il giorno dopo, informava sui nuovi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, chiuso il sabato e domenica. Invece sabato sera, alle 20 circa, un nuovo post sullo stesso sito ha informato, che in seguito alle nuove disposizioni della Regione, l'outlet sarà regolarmente aperto, tutti i giorni. Il capovolgimento della decisione iniziale, che ha portato ieri, domenica, all'apertura delle boutique dell'outlet, è avvenuto in seguito alla pubblicazione di una nota della Regione rispetto al recente Dpcm, in cui si precisa che i parchi commerciali devono considerarsi esenti dalla chiusura prefestiva e festiva laddove non vi sia un atrio al chiuso di accesso agli esercizi commerciali singoli, ma sia caratterizzato da spazi aperti di accesso ai singoli negozi. E questo è il caso del Noventa Designer Outlet, che infatti non è classificato come un centro commerciale, bensì un parco commerciale. Quindi, può restare aperto nei weekend, come infatti è avvenuto ieri.



UNA FORZATURA

Una scelta aspramente contestata, una forzatura interpretativa per tanti. Sul sito dell'outlet si è scatenato per tutta la giornata un putiferio di critiche, dei dipendenti e di tante altre persone. I commessi di molte delle 175 boutique si sono infuriati per essere stati avvisati soltanto la sera prima che il giorno dopo avrebbero dovuto essere presenti in negozio. E' una cosa vergognosa comunicarlo alle 20 di sera per la mattina, quando tutti i negozi si devono organizzare, Questa è una mancanza di rispetto, Si lede la dignità di un lavoratore, Se non si può avvisare prima, si lascia chiuso. Potevate riaprire direttamente dal prossimo weekend e saremmo stati tutti felici e tranquilli.



CON I DIPENDENTI

Centinaia di commenti hanno sostenuto le ragioni dei dipendenti, ma tanti hanno anche condannato la decisione di aprire la domenica ai visitatori, vista la diffusione del contagio causato dagli assembramenti. Bravi, aprite, così il lockdown sarà assicurato, Così passiamo prima da zona gialla a zona rossa, Grazie a queste scelte sconsiderate, tra poco vi faranno chiudere tutta la settimana. Diversi hanno anche contestato come cavillo la differenza tra centro commerciale, come peraltro viene indicato l'outlet sui social, e parco commerciale autorizzato all'apertura nel fine settimana.



SOCIAL BOLLENTI

Tra i numerosi commenti, arrivati ieri ad oltre 670, quasi tutti di critiche, molte persone hanno invitato a non recarsi all'outlet, osservando una sorta di disubbidienza morale. In ogni caso, il pieno domenicale ieri non c'è stato. Meno visitatori del solito passeggiavano lungo le vie della cittadella della moda, osservando i diversi negozi chiusi. A quanto sembra, Daniela Bricola, general manager del Noventa Designer Outlet, nell'informare i brand partner sabato scorso della possibilità di restare aperti nel weekend, augurandosi che la maggior parte dei negozi potesse aprire il giorno dopo al pubblico, ha aggiunto di capire se invece qualcuno non fosse riuscito ad essere aperto per problemi logistici o organizzativi. E' accaduto a molti. «Non c'è altra lettura o interpretazione del decreto, quindi l'outlet poteva rimanere aperto» si limita a commentare Bricola.

Emanuela Furlan



