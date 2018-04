L'Outlet diventa tropical, nuove installazioni nella Cittadella dello shopping

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA DI PIAVE -hanno preso casa a Noventa Outlet: da qualche giorno la cittadella dello shopping è affollata da uccelli tropicali posati tra le piscine, le insegne e le vasche fiorite. Una quarantina di installazioni di animali a misura naturale e realizzati ad hoc, oltre a interi passaggi rivestiti di foglie e fiori coloratissimi, sono gli elementi di arredo tropical in allestimento tra le vie e le piazze dell’outlet per ricordare la tendenza delle nuove collezioni primavera/estate.Lunedì 30 aprile, inoltre, il Centro di Noventa di Piave, assieme agli altri 4 outlet McArthurGlen in Italia, celebrerà la prima del Fashion Festival, con occasioni di acquisto esclusive che saranno accompagnate da musica e divertimento.