TORRE DI MOSTO - Lo sorprende alle spalle e lo colpisce ripetutamente in testa con una mazza di legno. Uno finisce in manette, l’altro in ospedale con un grave trauma cranico. Tragedia sfiorata giovedì sera in località Senzielli di Torre di Mosto, dove una lite fra due anziani è sfociata in una brutale aggressione, per la quale la Procura di Venezia ha proceduto per tentato omicidio. A venire arrestato, nell’immediatezza del fatto, e a essere posto ai domiciliari dopo la convalida avvenuta ieri mattina, un novantenne di Eraclea, proprietario del dismesso agriturismo Al Giardino al civico 12 di Strada Senzielli. La vittima, ricoverata in ospedale, è un 65enne senza fissa dimora.



LA CRONACA

Da quanto si è potuto ricostruire, sentendo alcuni testimoni, il 65enne era ospite della struttura abbandonata da tempo, da almeno due anni. Non avendo casa e di che vivere aveva chiesto al 90enne se poteva trovare riparo in una delle stanze del vecchio bed and breakfast in cambio di alcuni lavoretti di manutenzione, e soprattutto di sfalcio e cura delle aree verdi. Ed è sulla base di questo tacito accordo che il vecchio ristoratore ha acconsentito alle richieste, accogliendo dunque lo sconosciuto all’interno della sua proprietà. Tutto sarebbe andato bene per un lungo periodo, ma poi da alcuni mesi, i rapporti fra i due si sarebbero deteriorati. Tanto che le liti, dai riscontri fatti, si erano fatte sempre più frequenti e anche violente. Sempre però verbali. Fino a giovedì. Non sono chiari i motivi del contendere. Ma forse il 90enne non era soddisfatto dei servigi resi dal 65enne e pretendeva che se ne andasse.

La situazione è comunque precipitata attorno alle 21.30 quando i vicini - ci sono poche abitazioni in quella zona decentrata in cui il passaggio di auto è molto raro - hanno sentito prima le voci alterate dei due, e poi sembra a distanza di una decina di minuti le urla disperate del poveretto fino al silenzio. Preoccupati della piega che potesse avere preso la cosa hanno avvertito subito i carabinieri: ed è stato l’intervento immediato dei militari della stazione di Caorle che con ogni probabilità ha evitato il peggio.



LA DINAMICA

Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati, si sono trovati di fronte a una scena agghiacciante. Il 65enne era riverso a terra a faccia in giù in un lago di sangue. Immobile. Il novantenne con in mano il bastone sporcato da evidenti chiazze ematiche, che gli è stato strappato e posto sotto sequestro. Da una perizia sommaria almeno cinque i colpi che avrebbe assestato alla nuca del suo factotum con l’intento - stando all’ipotesi di reato formulata - di uccidere. La priorità è stata data ai soccorsi dell’uomo: le sue condizioni infatti apparivano molto gravi. Gli operatori del Suem lo hanno stabilizzato e con l’ambulanza trasportato all’ospedale dove è stato monitorato tutta la notte per verificare la presenza di eventuali emorragie interne. Per fortuna il quadro clinico si è evoluto per il meglio con una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Informato il pm di turno, il 90enne è stato arrestato e per via dell’età avanzata, non è stato richiuso in cella, bensì ristretto fra le mure domestiche.



IL LUOGO

Il feroce agguato è avvenuto sul lato che dà sulla vecchia canonica annessa alla chiesetta anch’esse abbandonate. Il 65enne stava tagliando l’erba e quindi del tutto ignaro di quanto il 90enne stesse premeditando. Questo spiega anche l’assenza di qualsiasi tipo di reazione o di difesa. Quando la prima bastonata lo ha centrato in testa era chino che lavorava e c’è da presumere che il colpo lo abbia fatto crollare a terra, raggiunto dalle altre mazzate sempre al capo. Ancora ieri gli schizzi e le macchie di sangue erano ancora ben visibili su marciapiede e parete a conferma della efferatezza dell’atto.