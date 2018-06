La Notte dell’Arte illumina il centro storico: leggi tutto il programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Latorna a illuminare Venezia, sabato 23 giugno, per l’ottava edizione di Art NightVenezia, la manifestazione ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia, da tempo entrata nel calendario ufficiale delle Notti dell’arte europee. A partire dalle ore 18 di sabato 23 giugno, con l’apertura dei cancelli di Ca’ Foscari che darà il via alla Notte, l’interacittà si animerà fra calli e campielli con l’apertura serale gratuita di musei, fondazioni, gallerie, librerie, istituzioni, teatri e associazioni culturali. Centinaia le istituzioni coinvolte e centinaia gli appuntamenti in programma, dai, solo per citare alcune delle istituzioni aperte nella notte di Art Night. Per i bambini sono numerose le attività e i laboratori creativi allestiti in città.Non potrà mancare la musica, con interessanti appuntamenti ed esibizioni in diverse location del centro storico. Art Night accende le sue luci sull’arte e la cultura per soddisfare ogni curiosità, interesse ed età. Alle 18.00 il via ufficiale a Ca’ Foscari alla presenza del Magnifico Rettore Michele Bugliesi e di tutti i responsabili delle istituzioni coinvolte. Si inizia alle ore 18.30 con un Laboratorio didattico per bambini (5-11 anni) (evento speciale 150 anni) “150 anni e non sentirli! Dipingiamo all'aria aperta” occasione in cui chiederemo ai nostri piccoli artisti di "ridipingere" la facciata di Palazzo Foscari.Chi vorrà, potrai poi visitare liberamente la mostra “Primal Sonic Visions” del celebre sound artist americano Bill Fontana nell’ambito della 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia ospitata, presso gli Spazi Espositivi. Come negli anni scorsi, la notte si prolunga anche domenica 24 giugno con l’ultimo evento della Notte, “Le petit déjeuner en blu - Indigo Mix Jacquard Malìparmi”, dalle ore 9 alle 12, nell’Isola di San Servolo con la compagnia di Simone Rugiati, il famoso chef e conduttore televisivo di “Cuochi & Fiamme, Mathieu Mantanus e Marco Nereo Rotelli. Alle 10 ci sarà anche Yoga “Saluto al Sole” con Annalisa Pes. Prenotazione obbligatoria: artnightvenezia@unive.it