Nonna Vienna a piedi da Venezia a Pechino in quattro anni

VENEZIA - Il tempo non la spaventa, lo dice chiaramente. Per Vienna Cammarota, 72 anni compiuti, la vita ha senso solo «guardando oltre l'orizzonte ed il tempo, concentrandosi sul risultato da ottenere con onestà, voglia di vivere, lealtà». Il prossimo 26 aprile partirà da Venezia per camminare fino a Pechino. Per questa donna intrepida, ambasciatrice dell'Archeoclub d'Italia nel Mondo, il tempo sembra dilatarsi con una fluidità degna della migliore letteratura di fantascienza filosofica, perché al suo arrivo in Cina avrà 76 anni. Passo passo, nonna Vienna in solitaria seguirà le orme di Marco Polo lungo la Via della Seta.

Origini campane, una grande famiglia di figlie e nipoti, una lunga vita da guida ambientale escursionistica, Vienna cammina da sempre: «Camminare è un balsamo per il nostro corpo». E indica la via: «Slovenia, i Balcani, la Bulgaria, la Turchia, la Georgia, l'Azerbaigian, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirghizistan, Kazakhistan, Mongolia...e la Cina». Finalmente, 4 anni dopo.

