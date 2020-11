Nonna Laura si perde e cammina a piedi tra le auto in via della Libertà: salvata dagli agenti

VENEZIA - Le Volanti della Questura di Venezia hanno soccorso un’anziana donna di 88 anni che camminava in via della Libertà all'altezza della Fincantieri. E' successo mercoledì alle 8.30: gli agenti hanno fatto salire a bordo la signora per scongiurare un possibile incidente. Gli agenti di Polizia che hanno preso in consegna la donna, hanno messo in atto le ricerche per risalire ai familiari, scoprendo così che l’anziana aveva percorso ben 4 km da Marghera, dove abita. Laura, questo il nome della donna, si era solamente persa ed è stata affidata alle cure del figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA