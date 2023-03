PAESE - Non si ferma all'alt, fuga spericolata per chilometri poi si schianta su una tabaccheria: è successo oggi, 22 marzo 2023, a Paese dove i carabinieri hanno intercettato una Lancia Y sospetta e hanno intimato all'automobilista di fermarsi, ma l'auto si è data alla fuga per diversi chilometri, effettuando pericolose manovre per chi si trovava in strada in quel momento, finendo la sua corsa con uno schianto nei pressi di una tabaccheria nel centro abitato di Treviso . L'uomo, un italiano di 27 anni, è uscito incolume ed è stato immediatamente immobilizzato. Si tratta di un giovane pregiudicato per reati contro il patrimonio, con patente revocata. Anche la Lancia Y era appena stata rubata a Marcon con le targhe asportate da altro veicolo. A bordo sono stati trovati e sequestrati numerosi. Il 27enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso, posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nella mattinata di giovedì 23 marzo 2023.