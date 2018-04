di Marco Corazza

Al supermercato per rubare il tonno, mentre i carabinieri lo pedinvanao perchè ricercato per un tentato furto a Udine. M.N. 27 anni cittadino serbo è stato fermato ieri dai carabinieri didopo che aveva rubato del tonno dal "Interspar" di. Se ne sono accorti gli stessi carabinieri che lo stavano tenendo d'occhio. All'uscita l'uomo ha trovato così i militari diretti dal luogotenente Corrado Mezzavilla che lo hanno trasferito in caserma. Gli investigatori hanno scoperto che il, senza fissa dimora, era ricercato per un tentatonell'hinterland di. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di dicembre dal Tribunale di Udine perchè deve espiare la pena di 3 mesi. L'uomo è stato poi trasferito ina Pordenone.