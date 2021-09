Incidente sulla Noalese: impatto frontale tra due auto, tre feriti gravissimi

NOALE (VENEZIA) - La notte scorsa, alle 23:00 di domenica 5 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SR515 Via Noalese Nord, in località Moniego di Noale per un incidente frontale tra due auto: coinvolte 6 persone di cui tre feriti gravi, illesa una bambina.

I pompieri arrivati da Mestre con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi tra cui un’auto finita nel fossato a bordo strada ed estratto i feriti. A bordo della Mini Cooper si trovava una bambina di 2 anni, che viaggiava con la mamma rimasta ferita, mentre a bordo della Bmw station vi erano quattro persone. Tutti i feriti sono stati assistite dal personale sanitario del Suem, tre persone trasferite in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2 circa.