Rincorso e aggredito da un uomo di notte nella piazza centrale

NOALE (VENEZIA) - Rincorso e aggredito da un uomo che aveva cercato di rapinarlo. Questa la disavventura raccontata da un cinquantenne noalese, avvenuta la notte tra lunedì e martedì. L’uomo, poco dopo la mezzanotte, si trovava in piazza Castello. Originario della città dei Tempesta, vive però da oltre 25 anni in Germania, ad Amburgo. Era tornato in questi giorni per passare insieme ai famigliari le Feste. Quella sera, però, è stato avvicinato da un uomo, presumibilmente uno straniero, che l’ha aggredito per rapinarlo.



L’uomo, a quel punto, è riuscito a sfuggirgli. L’aggressore, però, l’ha rincorso fino a piazza XX Settembre, per poi riuscire a scaraventarlo a terra. Cercando di prendergli qualcosa, forse il portafogli e il cellulare, gli avrebbe strappato giacca e cappotto. Poi, probabilmente spaventato dalle urla della vittima, il rapinatore ha desistito, dandosi alla fuga. Questo, almeno, il racconto che il 50enne ha fornito il giorno dopo ai carabinieri della stazione di Noale, dove si era recato per sporgere denuncia.



L’uomo, quella notte, con gli occhiali rotti e i vestiti strappati, si è diretto all’ospedale di Noale, convinto che vi fosse ancora un pronto soccorso. Quando ha capito che avrebbe dovuto andare a Mirano, invece, ha chiamato un amico per farsi accompagnare al punto medico più vicino. Qui ha ricevuto le prime cure ed è stato dimesso con cinque giorni di prognosi.



LE INDAGINI

Sul caso ora stanno investigando i carabinieri di Noale, che hanno raccolto la denuncia e stanno verificando la dinamica dell’accaduto. Si sta cercando, anche grazie all’aiuto di telecamere in zona, se ci possa essere qualche riscontro video dell’accaduto. Sistemi, in particolare, di videosorveglianza privata che possano aver catturato qualche attimo della fuga e dell’inseguimento tra i due. Allo stesso tempo sono iniziate le ricerche del fuggitivo. L’assenza di testimoni, però, non facilita il lavoro degli investigatori. L’uomo ha raccontato ad amici e medici, di non aver chiamato immediatamente il 112 o il 113 perché credeva di incontrare delle pattuglie strada facendo. Non avendo incrociato nessuno, ha deciso di andare prima in pronto soccorso e poi di presentare la denuncia il giorno successivo. Anche la sindaca di Noale Patrizia Andreotti ieri ha incontrato il suo concittadino e ha voluto esprimergli la propria vicinanza.

Davide Tamiello

(ha collaborato

