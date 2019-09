Fermati con la droga nel piazzale della discoteca: ci sono anche due minorenni

di Filippo De Gaspari

NOALE (VENEZIA) - Pronti a una serata da sballo, sono stati invece fermati con la droga nel piazzale della discoteca. Sono sei i giovani sorpresi dai carabinieri e segnalati al prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti: due di loro sono minorenni. Li hanno pizzicati domenica sera i militari di Noale guidati dal maresciallo Enrico Agostinetti, nel piazzale del Night and Day di via De Pol. Il club, che in passato era stato al centro di polemiche per episodi legati al consumo di alcol e sostanze da parte di alcuni giovani (in qualche caso soccorsi addirittura in stato di coma etilico o gravemente alterati), questa volta non c'entra: i giovani sono stati fermati dai carabinieri all'esterno del locale, prima di entrare alla festa, che era stata molto pubblicizzata sui social.