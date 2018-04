La carica degli 80mila per una Noale più "in fiore" che mai

di Paolo Favaretto

NOALE - Affluenza numerosa già dal primo mattino per Noale in fiore 2018 svoltosi con rinnovato successo ieri. Contenti per essere stati baciati dal bel tempo e dal caldo anche i commercianti con i locali pieni. A fine giornata la Pro Loco ha registrato una presenza superiore allo scorso anno arrivando a stimare ottantamila presenze. I centotrenta espositori del florovivaistico, e altri 70 dei settori come l'artigianato, l'alimentare e l'hobbistica, hanno reso vivaci le piazze Castello e XX Settembre, l'area della Rocca, gli spalti nord, via dei Novale e via Polanzani, i giardini di via Vecellio.«C'è stato un continuo afflusso per tutta la giornata ha commentato soddisfatto il presidente della Pro Loco Enrico Scotton i parcheggi hanno registrato sempre il tutto esaurito. Qualche rallentamento solo nell'area Nord verso Moniego. La macchina organizzativa ha funzionato a dovere grazie alla Protezione civile, all'associazione Carabinieri, ai nostri volontari. In tutto oltre 60 persone solo sul fronte della sicurezza». Un tema caldo quello della sicurezza. Nel momento dell'inaugurazione vista la presenza tra le autorità del neo senatore Sergio Vallotto gli organizzatori hanno fatto appello affinché le feste locali siano aiutate a non morire di costi e burocrazia. «Per questo evento continua Scotton - abbiamo infatti redatto un piano sicurezza di cinquanta pagine, prevedendo il numero di ambulanze, volontari, addetti al pronto intervento, ecc I volontari della Pro loco hanno anche dovuto frequentare un corso antincendio: solo per questo abbiamo speso oltre settemila euro».GIARDINOTra i giochi e le animazioni grande successo ha avuto il giardino allestito in piazza Castello con 30 giochi in legno di una volta coordinato dall'associazione La tana dei tarli di Padova. «È stato bello conclude il presidente Scotton - perché genitori e figli hanno abbandonato smartphone e tablet giocando con passione e facendo scoprire ai propri figli giochi che non conoscevano». Premiati anche i noalesi che hanno partecipato al concorso Miglior balcone fiorito: Questi i vincitori: famiglie Sergio e Lino Favero di Noale; Francesco Cagnin e Rossano Goffo di Briana; Antonio Busatto del ristorante Al Gallo. Migliori giardini realizzati in piazza Castello: istituto agrario Lorenz di Mirano e Terreal di Noale. Miglior allestimento: Arborea Farm di Istrana e l'Ortica Fioreria di Noale.