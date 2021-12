CAVARZERE (VENEZIA) - Altri due morti, non vaccinati, per Covid, a Cavarzere. Dopo Adriano Garbo, 72 anni, no vax dichiarato, deceduto circa un mese fa, recentemente nel giro di due giorni, la stessa sorte è toccata, sabato, a Giulia Brazzo, 80 anni, e lunedì a suo figlio, Andrea Quagliato, di 58. Ma la tragedia avrebbe potuto essere ancor più grande, perché di Covid si era ammalata anche Romina, la sorella minore di Andrea, appartenente, con il padre ultraottantenne, allo stesso nucleo familiare della madre e del fratello deceduti. La ragazza, per fortuna, è guarita senza troppe complicazioni, ma non è stato così per i suoi congiunti che hanno dovuto essere entrambi ricoverati in ospedale a Chioggia, a pochi giorni di distanza uno dall'altra.

Entrambi, inoltre, grazie alle cure dei sanitari, si erano negativizzati, ma le conseguenze della malattia si sono fatte sentire, sommandosi, nel caso dell'anziana, alle patologie di cui soffriva da tempo e, nel caso del figlio, che ha affrontato un ricovero ospedaliero durato un mese e mezzo, causandogli una polmonite che ha comportato il passaggio dal reparto malattie infettive all'area critica, nonostante il virus si fosse, almeno apparentemente, fatto da parte. Giulia Brazzo non aveva voluto aderire ai ripetuti inviti alla vaccinazione che l'Ulss, nell'ambito delle procedure adottate a tutela delle persone fragili (e lei lo era sia per età che per patologie) le aveva rivolto prioritariamente rispetto ad altre categorie di persone. Resta da capire se può essere stata influenzata da qualcuno nella decisione o se è stata una sua scelta. I due, lui operaio agricolo, lei collaboratrice domestica, però, non avrebbero frequentazioni particolari, al di fuori di quelle classiche di paese, per cui è difficile (e, ormai, importa anche poco) capire dove possano avere contratto inizialmente il virus. Quello che impressiona gli abitanti del paese, però, è che la tragedia sia legata ad una scelta forse non ben meditata.

IL PRECEDENTE

Un caso diverso, per certi aspetti, da quello di Garbo che, anche nella sua militanza politica, non faceva mistero delle sue convinzioni no vax. Intanto i familiari di Giulia e Andrea, sembrano chiusi nel loro dolore: non si fanno vedere molto in giro e non hanno pubblicato annunci funebri. Chi li conosce afferma che vogliano celebrare i funerali in forma strettamente privata, anche come forma di precauzione rispetto ai possibili contagi.