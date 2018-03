No vax, linea dura di Venezia: «Subito fuori chi non è in regola»

di Alvise Sperandio

VENEZIA - «Faremo rispettare la legge». L'assessore alle Politiche educative del Comune di Venezia,manda un messaggio chiaro ainon in regola con iScade oggi infatti laconcessa alle regioni già dotate di anagrafe vaccinale. Per l'Ulss 3 Serenissima sono circa 450 fra il capoluogo, Marcon e Quarto d'Altino, i bambini fino ai 6 anni non in regola con l'obbligo di vaccinazione introdotto dal governo uscente. Altrettanti sono ipotizzati anche per il distretto di Dolo e Mirano, mentre un centinaio riguardano Chioggia dove la copertura è storicamente più alta. Si conferma così la cifra ipotizzata di un migliaio di scolari e studenti non vaccinati.E Venezia fa sapere che intendeUna posizione netta e diversa da quella di altri Comuni in provincia che nelle ultime settimane hanno chiesto al governo di permettere comunque la frequenza fino alla fine dell'anno.