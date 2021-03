Trenta 'no mask' sfilano per Venezia: tensione con le forze dell'ordine

VENezia - Almeno 30 persone, tutte senza mascherina, sono state fermate dalle forze dell'ordine a Venezia mentre, in gruppo, stavano camminando sulla riva opposta alla stazione ferroviaria. Uomini e donne, di varie età, che si sono proclamati 'no mask' volevano fare una passeggiata rifiutandosi di indossare la mascherina, perchè contrari alle misure dei Dpcm.

Vi sono stati battibecchi piuttosto accesi, qualche momento di tensione, stemperato dagli agenti della polizia che hanno sempre tenuto la situazione sotto controllo. Sono sorte anche difficoltà quando i poliziotti hanno cercato di identificare i manifestanti: più di qualcuno si è rifiutato di dare le proprie generalità. Il gruppo ha poi tentato di 'forzare' il blocco, ma un cordone di polizia e carabinieri ha impedito che questo accadesse. È andata avanti così per circa un'ora fino a quando il corteo 'no mask' si è sciolto, e i componenti sono tornati verso casa.